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ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على سؤال حول «اعتذار» الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية «أزمة الغواصات» واتفاقية AUKUS المثيرة للجدل.

وفي موجز صحفي يومي في البيت الأبيض، سأل أحد الصحافيين بساكي عما إذا كان بايدن «اعتذر لصديقه الفرنسي»، فردت بساكي مبينة أن «بادين اعترف خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين بأن المشاورات حول اتفاقية AUKUS كان من الممكن أن تكون أكثر تفصيلا».

وأضافت: «ركزت المكالمة الهاتفية على المسار الأمامي وعودة الأمور إلى طبيعتها والعمل المهم الذي يتعين علينا القيام به مع الفرنسيين في المستقبل».

هذا ودخلت أستراليا في شراكة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن الدفاع والأمن في AUKUS وأعلنت انسحابها من اتفاقية الغواصات مع شركة Naval Group الفرنسية.

ودعت الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 56 مليار يورو، والتي أطلق عليها اسم «عقد القرن»، إلى إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز باراكودا.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه «طعنة في الظهر» و«يقوض الثقة» بين الحلفاء.

وفي 15 سبتمبر، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم «AUKUS»، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الحكومة الأسترالية بإقامة هذه الشراكة الجديدة صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه «خيانة وطعنة في الظهر» و«قرار على طريقة» الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.