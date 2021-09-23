البدري يوضح حقيقة وجود مشاكل مع محمد صلاح

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قال حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه لا توجد خلافات مع النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: «لم تحدث مشاكل بيني وبين محمد صلاح أبدا. تحدثت معه قريبا. قيل بأن صلاح كان يطلب تواجد لاعبين معينين، وهذا الكلام غير صحيح طبعا».

وواصل البدري حديثه: «كيف يقولون بأن علاقتي بصلاح سيئة، وهو تولى شارة القيادة معي؟ كيف يقولون بأن اللاعبين الكبار غضبوا لتولي صلاح الشارة، وقد رأينا حجازي يتألق وعبدالله السعيد حريص على التواجد والجميع يلعب بقوة؟».

وعلق المدرب صاحب الـ61 عاما على تفاصيل شارة القايدة للفراعنة قائلًا: «اختيار محمد صلاح لارتداء شارة القيادة كان لأن قائد المنتخب لابد أن يتواجد باستمرار في الملعب، بجانب ما وصل له محمد صلاح من نجومية عالمية» مضيفًا «حين تنظر للأسماء الأخرى القديمة في المنتخب مثل السولية والسعيد، فهم يتواجدون في المنتخب باستمرار لكن ربما يغيبون أحيانا عن المباريات».