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بعد سقوطها على المسرح.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي ()

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بعد سقوطها على المسرح.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي (فيديو) بعد سقوطها على المسرح.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي ()

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تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لأزمة صحية تسببت في حالة من الارتباك خاصة بعد أن فقدت اتزانها وسقطت على المسرح وسط حالة ذهول الجمهور الذي تجاوز الآلاف في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح» في الأردن.

وكشفت مذيعة الحفل أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية، وخرجت على جمهورها مرة أخرى لتؤكد أنها بصحة جيدة وقامت بغناء عدد من الأغاني قبل أن يختتم الحفل.

يذكر أن مهرجان جرش يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، وتأسس عام 1981، ويقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.

المصرى اليوم

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