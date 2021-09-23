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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البولندي العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

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في لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 76 بنيويورك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البولندي العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية بولندا زيغنيف راو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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