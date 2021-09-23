الأهلي يجمد قرار تعديل عقود موسيماني وقفشة وديانج بعد خسارة السوبر

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أكد الإعلامي كريم شحاتة ان إدارة الأهلي تناقش تجميد قرار تعديل قيمة عقود كلا من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ولاعبا الفريق محمد مجدي قفشة واليو ديانج.

وأضاف شحاتة في تصريحات عبر برنامجه «كورة كل يوم»، أن إدارة الأهلي كانت استقرت على رفع رواتب الثلاثي ،إلا ان هناك اتجاه لالغاء أي تعديل في قيمة عقد أي لاعب أو مسؤول فني واداري بعد خسارة السوبر، بخلاف القرار الذي صدر بعد نهاية المباراة وهو تغريم كل لاعب ومدير الكرة واعضاء الجهاز الفني 300 الف جنيه من كلا منهم.

وكان الأهلي قد خسر بطولة السوبر المصري لصالح منافسه طلائع الجيش بنتيجة 2-3 في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.