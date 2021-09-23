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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن دخول نادي فيوتشير إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في خط المفاوضات مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية. أن فيوتشر، يرغب في الحصول على خدمات سيف الجزيري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضاف :«علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشير يرغب في ضم اللاعب واستعارته بسبب أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك والعقوبة الموقعة على النادي بوقف القيد».

يذكر أن الزمالك فعل بند شراء سيف الجزيري، من نادي المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مقابل 12 مليون جنيه.