أخبار عاجلة

"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب -
"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل -
مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان تحفة فنية شاهدة على عصر المماليك بالأزبكية.. اعرف قصته -
«بيطريين المنوفية» تكرم المتفوقين من أبناء الأطباء في الشهادات العامة -
«حقك تعرف موازنة بلدك».. «المالية» تطلق إصدار «موازنة المواطن» الثامن من الفيوم -
أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60% -
ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل -
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة جزئية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«حصلت مشاكل مكنش راضي عنها».. زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل أزمته الصحية

Print
«حصلت مشاكل مكنش راضي عنها».. زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل أزمته الصحية «حصلت مشاكل مكنش راضي عنها».. زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل أزمته الصحية

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعي، تفاصيل أزمته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية أخرى.

وقالت «هند»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90«دقيقة» الذي يذاع على قناة «المحور»: «نضال كان بيصور فيلم، وحصلت مشاكل وحاجات مكنش راضي عنها.. لأنه بطبيعته إنسان زوق ومحترم جدا».

وأضافت هند قائلة: «نضال أخد الموضوع على أعصابه.. هم ضغطوا عليه جامد جدًا، وهو مش بيعرف يخرج انفعاله على حد أو يقول أي كلمة تضايق حد.. فخرج من الاستوديو فحصل انفجار جزئي في القولون».

وتابعت: «نضال كان يعاني من مرض اسمه جيوب قولون، موجودة عند ناس كتير، زي عيب خلقي كده والإنسان بيعيش بيها مدى الحياة».

وأكملت: «بسبب انفعاله، القولون انتفخ جامد، فواحدة من الجيوب دي فرقعة، بعدها حصل انفجار جزئي في القولون».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بيطريين المنوفية» تكرم المتفوقين من أبناء الأطباء في الشهادات العامة

«بيطريين المنوفية» تكرم المتفوقين من أبناء الأطباء في الشهادات العامة

«حقك تعرف موازنة بلدك».. «المالية» تطلق إصدار «موازنة المواطن» الثامن من الفيوم

«حقك تعرف موازنة بلدك».. «المالية» تطلق إصدار «موازنة المواطن» الثامن من الفيوم

أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60%

أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60%

ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل

ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل