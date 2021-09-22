«حصلت مشاكل مكنش راضي عنها».. زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل أزمته الصحية

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كشفت هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعي، تفاصيل أزمته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية أخرى.

وقالت «هند»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90«دقيقة» الذي يذاع على قناة «المحور»: «نضال كان بيصور فيلم، وحصلت مشاكل وحاجات مكنش راضي عنها.. لأنه بطبيعته إنسان زوق ومحترم جدا».

وأضافت هند قائلة: «نضال أخد الموضوع على أعصابه.. هم ضغطوا عليه جامد جدًا، وهو مش بيعرف يخرج انفعاله على حد أو يقول أي كلمة تضايق حد.. فخرج من الاستوديو فحصل انفجار جزئي في القولون».

وتابعت: «نضال كان يعاني من مرض اسمه جيوب قولون، موجودة عند ناس كتير، زي عيب خلقي كده والإنسان بيعيش بيها مدى الحياة».

وأكملت: «بسبب انفعاله، القولون انتفخ جامد، فواحدة من الجيوب دي فرقعة، بعدها حصل انفجار جزئي في القولون».