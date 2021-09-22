الادعاء العام يستمع لـ 13 شاهداً في قضية الطفلة «لين»

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جي بي سي نيوز :- كشف مصدر مطلع ان الادعاء العام في عمان قد استمع لـ 13 شاهدا في قضية الطفلة المرحومة «لين ابو حطب» التي توفيت بسبب انفجار الزائدة الدودية في بطنها.

وكانت وزارة الصحة قد شكلت لجنة تحقيق بعد هذه الواقعة والتي اوصت بتحويل القضية الى النائب العام.

وبحسب المصادر فان من بين المتهمين عددا من الاطباء الذين أساءوا التشخيص لهذه الطفلة، حيث من المتوقع ان تنتهي شهادة الشهود خلال ايام لرفع مذكرة الظن بحق المتهمين.

ومن المتوقع ان يصدر يوم غد قرار يتعلق بقضية فساد تتعلق بأحد المسؤولين، فيما حضرت الرأي أمس جلسة الاستماع لشهادتين لدى الهيئات المتخصصة بجنايات الفساد، كانت إحداها تتعلق بشبهة رشوة في احدى البلديات الكبرى، فيما استمعت هيئة اخرى لشهادات في قضية تزوير وشبهة احتيال على رجل اعمال عربي من خلال تقديم كمبيالات مزورة بقيمة تقارب الميلون دينار.

وفي نفس السياق، قالت معلومات ، ان محكمة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قررت السير بإجراءات رفع الحصانة عن وزير سابق بسبب قضية متعلقة باحد العطاءات الكبرى لاحدى الطرق الرئيسية.

وقالت معلومات ايضا ان احد المتهمين من النواب الحاليين يجلس على قضيتين تتعلقان بتهمة «دمغة البريد»، حيث من المتوقع ان تجري تسوية مالية لرفع الملاحقة عنه والتي اوقف فيها مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل سنتين عددا من الاشخاص على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ عامين، وقد طلب بالحجز على أموال المتهمين وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر.

وفي سياق آخر، من المتوقع ان يقدم محامو الدفاع يوم غد دفوعهم في قضية «أوكسجين السلط» بعد انتهاء الاستماع لشهود النيابة العامة والخبراء والبالغ عددهم 66 شاهدا وتسعة خبراء، الى رئيس محكمة صلح جزاء عمان وقاضي الهيئة الثانية لجنح الفساد القاضي الدكتور عدي فريحات والمدعي العام الدكتور ثائر نصار للدفاع عن 13 متهما في هذه القضية التي ذهب ضحيتها 10 اشخاص بسبب نقص الاوكسجين حيث وجهت لهم تهم التسبب بالوفاة.

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