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.. في "يا هلا بالعرفج": العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين

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بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين .. في "يا هلا بالعرفج": العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين
قال: هذه قصة أغنية أم كلثوم في الملك عبدالعزيز

بالفيديو.. في

أعرب عامل المعرفة أحمد العرفج عن إعجابه بشعار "هي لنا دار"، وتمنى إضافة "ونحن لها سند"، وذلك من خلال فقرة البرواز التي كانت بعنوان مبادرة الرياض الخضراء، التي قال فيها: "إن العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين".

كما ذكر بعض المشاريع المستقبلية للرياض.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة سيرة وتر استعرض أحمد العرفج مقطع للدكتور عبدالله المدني، يروي قصة أغنية "يا رفيع التاج" التي غنتها أم كلثوم بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وفي سياق متصل استعرض العرفج مقطع فيديو للشاعر عبدالعزيز السالم، يروي فيه قصة أغنية "يا دار لا هنتي ولا هان راعيك" التي غناها الفنان رابح صقر.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع المغرد "محمد الهمزاني"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والرياض القديمة.

ومن خلال فقرة مزاين الكتب تحدَّث

الدكتوران فواز اللعبون وعلي الرباعي عن كتاب "صور من حياة عبدالعزيز" من تأليف الأمير طلال بن عبدالعزيز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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