شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
وتقام مواجهة النادي الأهلي ضد فريق إنبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل على استاد الإسكندرية عبر قناة أون سبورت.
ويخطط بيتسو موسيماني للدفع ببعض الصفقات الجديدة في تشكيلة الفريق ضد إنبي لتوفير عنصر المفاجأة ضد نادي إنبي.
وقدمت المجموعة الأساسية مباراة ضعيفة فنيًّا أمام طلائع الجيش ولم تستطع تسجيل أي هدف طوال أشواط المباراة الأربعة إضافة إلى إهدار ضربات الجزاء.
ويريد بيتسو موسيماني الدفع باللاعبين عمار حمدي وأحمد عبدالقادر العائدين من الإعارة إضافة إلى الصفقة الجديدة حسام حسن.
مصير بيتسو موسيماني المدرب الجنوب أفريقي في الأهلي أصبح على كف عفريت خاصة بعد خسارته بطولتين في أقل من شهر ونصف، بداية من الدوري أمام غريمه التقليدي الزمالك، والثانية، بطولة السوبر المصري، أمام طلائع الجيش.
وعلمت «المصري اليوم» أن بطولة كأس مصر هي الفرصة الأخيرة لمدرب الأهلي وأن لجنة الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي قررا منح الفرصة الأخيرة للمدير الفني المتمثلة في بطولة كأس مصر والتى يجب الحصول عليها وتعويض الإخفاق المتمثل في خسارة بطولة الدوري العام وبطولة السوبر أمام طلائع الجيش وفى حال خسارة المدير الفني للبطولة الثالثة على التوالي يكون هذا الموعد هو موعد رحيله الرسمي.
انطلاقًا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقًا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء أمس، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي. كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.
تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على استاد الإسكندرية.
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على شبكة قنوات أون سبورت.