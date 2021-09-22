وزير التعليم عن صورة غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: الشباب محتاج قدوة

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علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، قائلًا: «دي مناهج المرحلة الثانوية ودا كتاب اللغة الإنجليزية وإحنا بنطور المناهج على فترات متقاربة ولأن الطلاب يحتاجوا لقدوة في هذا الزمن قريبة لهم في السن والناس اختيارها إما نوابغ في العلوم أو الرياضة».

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الأربعاء: «حاولنا نقول للطلاب إن أي حاجة بيتقنها وبيحط فيها جهد لازم يوصل للنتيجة المطلوبة، فاختارنا نماذج مشرفة تثير عند البعض أنه يقلدهم أو يحاول يبقى زيهم ومن هنا جاءت الفكرة حيث استحداث قدوة طيبة للطلاب».

وتابع أن اختيار النماذج الموضوعة على الغلاف كان أبرزهم فريال أشرف وأحمد الجندي، أبطال الأولمبياد، فقررنا استخدام الزخم المحيط بهؤلاء الأبطال ونلفت النظر ليهم ونكرمهم ونقول للشباب الصغير إن دول قدوة يجب الاقتداء بها، فهم شباب والطريق مفتوح أمامهم لنجاحات أكبر، والصورة تدعو للحماس والاهتمام بها».

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه تم اختيار عدد من الشخصيات لوضع صورهم على غلاف لكتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام، وهم (من اليمين إلى اليسار):

١) الفتاة الأولى هي «ياسمين مصطفى»، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة على المركز الأول في العالم في مسابقة أنتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة.

2 الفتاة الثانية هي «فريال أشرف» (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021.

٣) «أحمد الجندي»: صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021.

٤) المؤلف البريطاني الشهير «شارلز ديكينز».