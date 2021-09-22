يحاكي أفضل الملاعب العالمية.. وزارة الرياضة تعلن عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل

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متزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91

بات ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة جاهزاً بنسبة 100% بعد استكمال المراحل النهائية لمشروع تطوير الملعب وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية ليعد تحفة فنية بحلته الجديدة، بعد طول انتظار دام 9 سنوات تقريباً .

ونشرت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر به الملعب بحلته الجديدة في اليوم الوطني الـ91 للمملكة، استعداداً لاستقبال المباريات خلال الفترة المقبلة، أرفقته بعبارة "ملعب عبدالله الفيصل في جدة.. يتجلى بحلة جديدة.. احتفاءً بيوم الوطن".



وكان الملعب أغلق عام 2012 لإجراء صيانة متكاملة، وتعاقب الشركاء على أعمال الصيانة، حتى ظهر اليوم في مظهر يحاكي أفضل الملاعب العالمية.

وشملت أعمال الصيانة التغيير في مرافق الملعب الداخلية، وتغيير التربة وزراعتها بالكامل بأحدث الأساليب والمعايير العالمية المعتمدة، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمقاعد الملعب، لتتسع لـ30 ألف مقعد، بما فيها المقصورة الملكية، مع تخصيص 72 مقعداً منها لذوي الهمم، إلى جانب التحسينات الهندسية التي طالت المنصة الملكية، باحتوائها على ثلاثة أدوار مكتملة بكافة مرافقها.

كما تم إنشاء مركزين إعلاميين، يتسع كل واحد منهما إلى 50 شخصاً، وقاعة مؤتمرات صحافية تصل الطاقة الاستيعابية فيها إلى 250 شخصاً في اللحظة نفسها، مع تجهيزها بأحدث التقنيات، وكذلك إنشاء منطقة خاصة بالمقابلات الصحافية (مكس زون)، ومنطقتين خاصتين باللقاءات التلفزيونية (فلاش إنترفيو)، وعدد 4 إستديوهات تحليلية، و6 غرف للمعلقين.

وتضمنت التعديلات إنشاء غرف تبديل الملابس للاعبين بواقع 4 غرف، بالإضافة إلى إنشاء غرفة جديدة لحكام تقنية الـ«VAR»، إضافة إلى تجهيز الملعب بـ48 كابينة للكاميرات، تتسع كل كابينة لـ6 كاميرات، وكذلك إنشاء عيادات طبية وغرف مخصصة للكشف عن المنشطات.

كما تضمنت أعمال الصيانة والتطوير أيضاً تركيب 81 بوابة إلكترونية موزعة على مداخل الملعب، إضافة إلى مواقف للسيارات خارج الملعب، بمساحة تصل إلى 122 ألف متر مربع، بما يسهم في خدمة المشجعين، وتسهيل وصولهم إلى الملعب في أثناء المباريات.

وذكرت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن الملعب مرشح لاحتضان ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، والمقرر في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.