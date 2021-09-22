مصطفى محمد يشارك في هزيمة جالاتا سراي أمام قيصري سبور

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تلقى جالاتا سري خسارة جديدة في الدوري التركي على يد قيصري سبور بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة السادسة من المنافسة المحلية.

وسجل مامي تيام هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 39، وأضاف زميله هدف التعزيز عند الدقيقة إمراه باسان في الدقيقة 45، وعاد مامي تيام للتسجيل مجددًا من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد قيصري سبور إلى النقطة رقم 10 في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري التركي، فيما يتواجد جالاتا سراي عند المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.