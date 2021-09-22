تحديث مستمر.. 38 نظاما ولائحة جديدة لرفع الكفاءة

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شهدت المملكة منذ اليوم الوطني العام 1442 وحتى دخول اليوم الوطني 1443 الذي نحتفل به اليوم، صدور أو تحديث 38 نظاما ولائحة، وذلك في سياق النهج الذي دأبت عليه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تطوير الأنظمة واللوائح في القطاع العام، واعتباره محوراً أساسياً ومهماً من محاور تحديث الجهاز الحكومي وفق رؤية المملكة (2030)؛ لرفع كفاءة وفعالية الخدمات العامة وتسهيل تقديمها للمواطنين والمقيمين، وفي هذا الشأن تبذل العديد من الجهات الحكومية جهوداً ملموسة لتحديث وتطوير أنظمتها لمواكبة المستجدات من حين لآخر.

الأنظمة الجديدة والمحدثة خلال عام من 6 صفر 1442

1- تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها ومقرها وفروعها، هدف الهيئة، اختصاصات ومهمات الهيئة، الوسائل المحققة لتحقيق الأهداف، مجلس إدارة الهيئة، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، محافظ الهيئة مسؤولياته وصلاحياته، النظام الوظيفي

تاريخ الإصدار: 1442/07/25 تاريخ النشر: 1442/08/06

2-اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 1442/6/20هـ.

تاريخ الإصـــدار: 1442/06/20 تاريخ النشر: 1442/06/30

3-تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تضمن التنظيم: تعريف بالمصطلحات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، الأهداف، المهام، مجلس الإدارة ومهامه، الرئيس التنفيذي ومهامه، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، التقرير السنوي والرقابة المالية، النشر والنفاذ.

تاريخ الإصـــدار: 1442/09/15 تاريخ النشر: 1442/09/25

4-تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ الإصـــدار: 1442/09/22 تاريخ النشر: 1442/10/02

5-نظام الأرصاد

الموافقة على نظام الأرصاد

تاريخ الإصـــدار: 1442/09/24 تاريخ النشر: 1442/10/02

6-نظام الضمان الاجتماعي

الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.

تاريخ الإصـــدار: 1442/04/04 تاريخ النشر: 1442/04/12

7-الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

نبذة الوثيقة: تضمن قرار مجلس الوزراء: تعريف بالمصطلحات، إنشاء المعهد وشخصيته الاعتبارية، الارتباط التنظيمي، أهداف المعهد، المهام والصلاحيات، مجلس الأمناء، المدير العام، الموارد، الرقابة، النظام الوظيفي، النفاذ.

تاريخ الإصـــدار: 1442/08/17 تاريخ النشر: 1442/08/27

8-الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة

تضمنت الترتيبات: هدف المركز، المعدات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز، الارتباط التنظيمي، اختصاصات ومسؤوليات المركز، اللجنة الإشرافية، صلاحيات واختصاصات اللجنة الإشرافية، إصدار القواعد المنظمة لعمل اللجنة الإشرافية، مدير المركز التنفيذي.

تاريخ الإصـــدار: 1442/08/24 تاريخ النشر: 1442/09/11

9-تنظيم وزارة الاستثمار

الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار

تاريخ الإصـــدار: 1442/10/13 تاريخ النشر: 1442/10/23

10-نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

تضمن النظام: التعريفات، أحكام عامة، خطة الاستعادة وخطة المعالجة، إجراءات المعالجة، إجراء بيع المنشأة المالية المهمة، إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية، إجراء فصل الأصول، إجراء تعديل الحقوق، حماية الحقوق، صلاحيات الجهة المختصة، إجراءات المعالجة العابرة صناديق...

تاريخ الإصـدار: 1442/04/25 تاريخ النشر: 1442/05/03

11-نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

حل هذا النظام محل نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412، وتضمن: تعريفات، عدم مزاولة المهنة إلا بترخيص، ضوابط ترخيص المتفرغ وغير المتفرغ لمزاولة المهنة، إجراءات طلب الترخيص، إلغاء الترخيص، المقر الرئيس للمحاسب القانوني وفروعه، التزامات المحاسب القانوني.

تاريخ الإصـــدار: 1442/07/27 تاريخ النشر: 1442/08/06

12-تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ضمن التنظيم: تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها ومقرها الرئيس وفروعها، هدف الهيئة، اختصاصات وصلاحيات الهيئة، عضوية الهيئة، جمعية الهيئة العامة، اختصاصات الجمعية العامة، مجلس إدارة الهيئة، اجتماعات المجلس، اختصاصات وصلاحيات المجلس، موارد الهيئة، الرقابة السنة.

تاريخ الإصـــدار: 1442/07/25 تاريخ النشر: 1442/08/06

13-نظام الكهرباء

الموافقة على نظام الكهرباء

تاريخ الإصـــدار: 1442/05/16 تاريخ النشر: 1442/05/24

14-نظام التبرع بالأعضاء البشرية

تضمن النظام: تعريفات، التبرع أو الوصاية بالتبرع بالأعضاء البشرية، نقل الأعضاء، العدول عن التبرع، إجراء عمليات نقل الأعضاء، التزامات المنشأة الصحية، صلاحية العضو البشري، أحوال حظر التبرع بالأعضاء، فحص العضو البشري، كرامة المتبرع وحمايته من الامتهان أو من أو...

تاريخ الإصـــدار: 1442/08/19 تاريخ النشر: 1442/08/27

15- اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

تضمنت اللائحة: تعريفات، اختصاص الدار، ضوابط تسلم الحدث، إنشاء ملف الحدث، الإجراءات التي تتخذ بعد تسلم الحدث، التحقيق مع الحدث، تنفيذ العقوبة، الوجبات الغذائية، حقوق الحدث، الوحدة الصحية ورعاية الحوامل، المكتبة، الاتصال والزيارة، أحوال انتهاء إقامة الحدث.

تاريخ الإصـــدار: 1442/08/24 تاريخ النشر: 1442/09/11

16- نظام التخصيص

تضمن النظام: تعريفات، جهات صلاحية إصدار موافقات ودراسة وتنفيذ مشاريع التخصيص، القواعد المنظمة، أهداف المشاريع، العقود والشركات التي تسري عليها أحكام النظام، أساليب التخصيص، مهمات وصلاحيات وزارة المالية، مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة، الدعم المالي.

تاريخ الإصـــدار: 1442/08/05 تاريخ النشر: 1442/08/13

17- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف من...

تاريخ الإصـــدار: 1442/09/10 تاريخ النشر: 1442/09/18

18- تنظيم إعانة البحث عن عمل

تنظيم إعانة البحث عن عمل تضمن التنظيم: التعريفات، الأهداف، مدة إعانة البحث عن عمل، شروط مقدم طلب إعانة البحث عن عمل، شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل، إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل، إلغاء تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) 25.

تاريخ الإصـــدار: 1442/09/22 تاريخ النشر: 1442/10/02

19-نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

تضمن النظام: تعريفات، الأنشطة الخاضعة للنظام، الأجهزة المجمعة، الرقابة النووية والإشعاعية، التسجيل والترخيص، الأجهزة والمستلزمات الطبية المبتكرة، فسح الأجهزة والمستلزمات، حرية البيع، الاستخدام الشخصي، الأجهزة المغشوشة، المصانع خارج المملكة، خدمات ما بعد...

تاريخ الإصـــدار: 1442/07/06 تاريخ النشر: 1442/07/14

20- تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

- حل هذا التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1431هـ، - وتضمن: تعريفات، الترخيص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، جهة منح التراخيص، الربط التقني للترخيص، ضوابط مزاولة نشاط الفحص، مطابقة المواصفات القياسية، التزامات جهة الفحص، المقابل المالي،...

تاريخ الإصـــدار: 1442/07/11 تاريخ النشر: 1442/07/28

21-نظام تصنيف المقاولين

يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر عام 1427هـ، وتضمن: تعريفات، التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، إرساء أو قبول العرض أو العطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف، تحديد وتعديل الحدود وشروط...

تاريخ الإصـــدار: 1443/01/18 تاريخ النشر: 1443/01/26

22-تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

نبذة الوثيقة: تضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية الاعتبارية والارتباط الإداري والمقر، هدف المركز، صلاحيات واختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز،...

تاريخ الإصـــدار: 1442/10/20 تاريخ النشر: 1442/11/01

23-نظام إدارة النفايات

حل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1434/9/17هـ. وتضمن: التعريفات، أحكام عامة، مسؤولية منتج النفاية، التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، مسؤولية مقدم الخدمة، استيراد النفايات وتصديرها، التعامل...

تاريخ الإصـــدار: 1443/01/05.

14-نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تضمن النظام: تعريفات، إنشاء محكمة أو أكثر تختص بتنفيذ السند، التنفيذ الجبري، الاعتراض، رفع طلب التنفيذ وقيده، التنفيذ ضد الجهات الإدارية، التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، إجراءات التنفيذ، منازعات التنفيذ، الجرائم والعقوبات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.

تاريخ الإصـــدار: 1443/01/27 هـ تاريخ النشر: 1443/02/03

25- نظام التكاليف القضائية

تضمن النظام: تعريفات، الدعاوى التي تسري عليها أحكام النظام، الحد الأعلى لمبلغ التكاليف، التكاليف الإضافية، تعدد المدعين أو المدعى عليهم، الطلبات التي تفرض عليها تكاليف قضائية، التغير في تقدير قيمة الدعوى، حالات عدم فرض تكاليف جديدة، مهمات الإدارة المختصة.

تاريخ الإصـــدار: 1443/01/30

26- تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

تضمن التنظيم: تعريفات، ارتباط المركز التنظيمي ومقره الرئيس وفروعه، هدف المركز مهامه واختصاصاته، مجلس إدارة المركز، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، مدير عام المركز اختصاصاته وصلاحياته، اللجنة الاستشارية العلمية مهماتها واختصاصاتها، اجتماعات السنة...

تاريخ الإصـــدار: 1442/02/19هـ تاريخ النشر: 1442/02/29هـ

27- نظام الغرف التجارية

الموافقة على نظام الغرف التجارية وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ.

تاريخ الإصـــدار: 1442/04/22.

28- تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية المركز واستقلاله وارتباطه التنظيمي ومقره الرئيس وفروعه، هدف المركز، اختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي للمركز مسؤولياته اختصاصاته وصلاحياته، الميزانية والسنة المالية...

تاريخ الإصـــدار: 1442/03/03هـ تاريخ النشر: 1442/03/13هـ

29- تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء

الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء

تاريخ الإصـــدار: 1442/05/14هـ تاريخ النشر: 1442/05/24هـ

30- نظام صندوق التنمية الثقافي

الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي

تاريخ الإصـــدار: 1442/05/23 تاريخ النشر: 1442/06/02

31- نظام صندوق التنمية العقارية

الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية

تاريخ الإصـــدار: 1442/05/23 تاريخ النشر: 1442/06/02

32- تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

الموافقة على تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

تاريخ الإصـــدار: 1442/06/20هـ تاريخ النشر: 1442/06/30

33- تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

- ضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية القانونية للهيئة وارتباطها الإداري، الأهداف، الاختصاصات والمهام، مجلس الإدارة، محافظ الهيئة، الموارد المالية، الرقابة، النشر والنفاذ. - وصدر مع التنظيم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1442/5/16هـ المتضمن: أن تكون...

تاريخ الإصـــدار: 1442/05/14هـ تاريخ النشر: 1442/05/24

34- نظام البنك المركزي السعودي

حل هذا النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ، وتضمن: التعريفات، أحكام عامة، أهداف البنك، الإدارة، مجلس الإدارة، المحافظ ونائب المحافظ وموظفو البنك، تعارض المصالح، السياسة النقدية، مراجع الحسابات الخارجي، العلاقة مع الحكومة،...،...

تاريخ الإصـــدار: 1442/04/11 تاريخ النشر: 1442/04/26

35-الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

حلت هذه الترتيبات محل التنظيم الأساس للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها لعام 1434هـ، وتضمنت: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، مهام الهيئة، مجلس الإدارة، مهام مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي ومهامه، موارد الهيئة، النظام الوظيفي، الرقابة.

تاريخ الإصـــدار: 1442/07/18هـ تاريخ النشر: 1442/07/28

36-الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة

تضمنت الترتيبات: تعريفات، هدف الجائزة، تشكيل اللجنة الإشرافية للجائزة، اختصاصات اللجنة، النموذج الوطني للتميز المؤسسي، تطوير معايير تحقيق التميز المؤسسي، طلب الاشتراك في دورة الجائزة، منح الجائزة، حفل تسليم الجائزة، حجب الجائزة كلياً أو جزئياً، سحب مقر...

تاريخ الإصـــدار: 1442/06/27 تاريخ النشر: 1442/07/07

37-اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1442/4/16هـ.

تاريخ الإصـــدار: 1442/04/16

38- نظام الزراعة

تضمن النظام: تعريفات، هدف النظام، السجل الزراعي والتراخيص، منتجات القطاع الزراعي وبطاقة منتج، الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، المستحضرات البيطرية والمبيدات الزراعية والنباتية، التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والطبية البيطرية، منع...