«ارع الأمانة».. البابا تواضروس يواصل دروس الحكمة باجتماع الأربعاء

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ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية، دون حضور شعبي.

واستكمل البابا تأملاته في مزمور ٣٧ التي بدأها منذ أسبوعين حيث تناول وصية «ارْعَ الأَمَانَةَ» الواردة بالعدد ٣ من المزمور وأعطى من خلالها درسًا عن مفهوم الأمانة ونماذجها في الكتاب المقدس.

وبدأ البابا منذ ثلاثة أسابيع سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور ٣٧ الذي يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان «دروس في الحكمة».