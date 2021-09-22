رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة

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تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اليوم الاربعاء، أعمال النظافة والتجميل بجميع أنحاء المدينة وشواطئها السته استعدادا لفصل الشتاء، موجها بضرورة الانتهاء من رفع الناتج اليومى من القمامة من جميع المناطق ونقلها إلى المقلب العمومى.

ووجه بضرورة الانتهاء من أستكمال غسيل الكورنيش وتطهيره، وتسوية الرمال الموجودة خلف الكورنيش ناحية البحرباللوادر، وسرعة الإنتهاء من كنس الكورنيش والطرق الداخلية بجهاز الفرشاة ومعدات الحملة وعمال النظافة، والإنتهاء من تقليم وتهذيب جميع الأشجار بمداخل المدينة حتى الطريق الدولى، ورى جميع الأشجار بعد التقليم، وذلك بإشراف هانى ندا نائب رئيس المدينةو عمار الكرش مساعد رئيس المدينة.