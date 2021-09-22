صفقة بيرسي تاو مهددة بالفشل .. الأهلي يستغنى عن اللاعب الجنوب أفريقي في هذه الحالة (تفاصيل)
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بيرسي تاو لاعب المنتخب الجنوب أفريقي والنادي الأهلي أصبح عقده مع القلعة الحمراء في خطر وذلك بعد استدعاء منتخب جنوب أفريقيا للاعب، لخوض مباراتي إثيوبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، رغم معاناته من الإصابة، وعدم خوضه للتدريبات الجماعية مع المارد الأحمر حتى الآن.
وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية الأربعاء :«المباراة المقبلة لمنتخب جنوب أفريقيا بعد نحو 18 يوما، ما يعني أن اللاعب لن يكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده، خاصةً أن الأهلي أبلغهم أن اللاعب غير جاهز طبيا». أضاف: «إذا سافر اللاعب وشارك مع منتخب جنوب أفريقيا لن يستمر مع الأهلي، وما أعلمه أن الأهلي لن يرسل اللاعب لمنتخب بلاده، إلا إذا حدث ضغطا من فيفا، وفي هذه الحالة سيصبح عقد اللاعب مع القلعة الحمراء في خطر».