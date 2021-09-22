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البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي

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البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي

جي بي سي نيوز :- منح البرلمان اللبناني، حكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، الثقة، اليوم الإثنين، لتمارس عملها بشكل رسمي.

وحصلت الجديدة على ثقة 85 نائبا، مقابل رفض 15 آخرين.

وعقب التصويت بالثقة، قال رئيس الوزراء اللبناني "سأعمل جاهداً لإعادة تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية".

وتابع "نسعى لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل مرفأ بيروت من خلال مناقصات شفافة".

وفي وقت سابق الشهر الجاري، جرى الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد فراغ سياسي دام 13 شهرا، في خطوة يأمل اللبنانيون ومعهم العالم أن تكون بداية طريق تعافي هذا البلد.

وكان من المتوقع حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان بأريحية، بعد أن أنجزت بيانها الوزاري أو خطة عملها بسرعة قياسية لم تشهده الحكومات اللبنانية في تاريخها المعاصر.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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