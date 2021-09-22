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الصحة: وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

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الصحة: وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الصحة: وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان برئاسة هالة زايد، وصول شحنة من لقاح تضم أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينكا، إلى مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الأربعاء، على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة بالجمهورية.

وأفادت وزارة الصحة، بأن اللقاحات آمنة وفعالة، وتحمى من العدوى، وكذلك الوقاية من المضاعفات الحرجة.

وأكدت وزارة الصحة، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح «أسترازينكا» أثبت فاعلية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

المصرى اليوم

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