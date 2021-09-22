توزيع كوبونات الحقيبة المدرسية

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بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بـ«نجران» في توزيع كوبونات مشروع «الحقيبة المدرسية»، لتأمين الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات كإسهام من الجمعية، لدعم مسيرة الطلاب التعليمية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، أن الهدف من «الحقيبة المدرسية» نشر التكافل الاجتماعي، وتخفيف العبء المادي عن الأسر المسجلة في الجمعية، وتشجيع الطلاب على التعليم، إذ يوزع الزملاء العاملون في خدمات المستفيدين الكوبونات على المستفيدين في مقر الجمعية بحي «الفيصلية» خلال الفترة الصباحية والمسائية لمدة أسبوعين.