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الفستان القصير والانتعاشة بالأبيض.. 5 إطلالات جديدة للفنانة أروى (صور)

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الفستان القصير والانتعاشة بالأبيض.. 5 إطلالات جديدة للفنانة أروى (صور) الفستان القصير والانتعاشة بالأبيض.. 5 إطلالات جديدة للفنانة أروى (صور)

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وبدت فيها الفنانة بقفطان بيج أنيق، ذات أكمام تتدلى منها بعض الشراشيب الحريرية، مزيّن برسم كبير باللون البرتقالي، وإكسسوارات الفنانة العصرية التي تحمل اللمسة الشرقية، حاملة حقيبتها البيج الكبيرة ذات الخطين الأسمرين، منتعلة صندالها الأسود المرصّع بالمسامير.

احدث اطلالات اروى‎‎

وبدت فيها الفنانة أروى خلال حضورها حفل زفاف أحد أصدقائها في دبى، متألقة بفستانها من التول باللون الأصفر، المميّز بقصّته الأميرية وياقته التي تتشكل على حرف V، والتى زيّنته الفنانة أروى بمجوهرات فاخرة مرصعة من بالذهب الأبيض والماس والأحجار الملوّنة.

أروى تشارك محبيها بأحدث إطلالاتها الحيوية

وفيى تلك الإطلالة خلال إحدى جلساتها التصويرية على شاطئ البحر، بدت أروى بفستان قصير، ذات أكمام فضفاضة، مزدانا برسومات ذهبية اللون، وهو مناسب لإطلالاتها النهارية، وإكسسوارات تتواءم وإطلالة لون فستانها.

احدث اطلالات اروى‎‎

وفي إطلالة أخرى لافتة لها، تألقت أروى بالفستان الماكسي دون الأكمام، بياقته التي تأخذ شكل عقد تشوكر، الموشحة بالرسومات والألوان الغنيّة. وبعض الإكسسوارات العصرية، والحزاء المسطّح ذات اللون الأبيض.

احدث اطلالات اروى‎‎

وهى الإطلالة الأخيرة التي بدت فيها أروى متألقة منتعشة بفستانها الأبيض الملفوف ذات الأكمام الرفيعة، الموشحة برابطة الرأس الملوّنة وبعض الإكسسوارات المصنوعة من الصدف واللؤلؤ، والحذاء الرياضي، وهي إطلالة حيويّة تتميز بالنمط المتباين اللافت.

احدث اطلالات اروى‎‎

المصرى اليوم

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