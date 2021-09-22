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محافظ بني سويف: «إحنا اللي فضينا المحافظة من الأطباء.. هو أنا عندي أطباء عشان أنقلهم؟»

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محافظ بني سويف: «إحنا اللي فضينا المحافظة من الأطباء.. هو أنا عندي أطباء عشان أنقلهم؟» محافظ بني سويف: «إحنا اللي فضينا المحافظة من الأطباء.. هو أنا عندي أطباء عشان أنقلهم؟»

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فوجىء الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، خلال لقائه في قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن في مؤتمر الشباب الذي عقده في القرية، الأربعاء، بأحد المواطنين يقول: «قرية اقفهص منها 3 نواب حاليين، ورغم ذلك محرومة من الصحة والخدمات الصحية، فالقرية بها 4 صيادلة ولا يوجد بها دكتور ممارس عام مع إن المفروض يكون بها 6 أطباء لأنه الحد الأدنى داخل أي مستشفى قروي.. أنا عندى 3 أولاد أطباء إحداهن تعمل في الإدارة الصحية بالهرم وكل جمعة تأتي مع أولادها عندى في القرية ومديرة الإدارة الصحية بالهرم تتصل على ابنتي تعدي على 3 وحدات صحية، ونحن في قريتنا محرومين من الأطباء».

ورد المحافظ على المواطن، قائلا: «بما إنك عندك 3 أولاد أطباء ربنا يباركلك فيهم، ألم يتحدثوا معك وقالوا لك إن عدد الأطباء في قليل، وده سببه إنه في وقت من الأوقات كان أي حد بيقدم طلب نقل عشان يتنقل كان بيتم نقله، وكان المواطن يأتي إلى النائب يطلب منه نقل ابنه من القرية إلى أي مكان آخر وكان يتم نقله، وكانت النتيجة إننا بإيدينا ضرينا نفسنا.. إحنا بإيدنا اللي فضينا بني سويف من الأطباء، والناس بتزعل تقول المحافظ بينقل الأطباء ليه، وأنا برد هو أنا عندى أطباء عشان أنقلهم».

وقال المحافظ إن كلية الطب ببني سويف ليست لأبناء المحافظة فقط، وإنما منها البحر الأحمر والمنيا والفيوم والجيزة، و« بتاخذ أولاد بني سويف في كلية الطب.. بس يشطروا ويجيبوا مجموع، ولا هيدخلوا الطب من غير مجموع؟».

وتابع: «أقول لكم جميعا مصر كلها فيها مشكلة في عدد الأطباء والأزمة في الأطباء ببني سويف عشان حاجتين، الأولى المواطن كان بيضغط على النائب والمحافظ عشان ينقل ابنه من القرية إلى أي مكان آخر، وده كان بيحصل، والنتيجة حاولنا أن نأتي بأطباء من بنى سويف وجدنا أنهم جميعا خارج بني سويف وحاول وكيل وزارة الصحة تقديم اقتراح بأن الأطباء الذين خرجوا معاش حاول التعاقد معهم بـ10 آلاف جنيه في الشهر ومش راضيين».

وقال المحافظ للمواطن: «أنا عندي الطبيب بيعدي على 3 وحدات صحية أسبوعيا.. لو عندك حل للموضوع ده ابعت لوكيل الوزارة الحل بأن يوجد طبيب في كل وحدة صحية».

المصرى اليوم

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