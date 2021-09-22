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4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

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4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الوفيات إلى 238 حالة وفاة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسر الحالات المتوفاة.

المصرى اليوم

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