التثقيف والإعلام الصحي يواصل متابعة العمل في نقاط التطعيم بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الصحة بشمال سيناء ( ادارة التثقيف والاعلام الصحى ) متابعة العمل في نقاط التطعيم بلقاح كورونا، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة .

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى أن العمل متواصل في كافة نقاط التطعيم بالجهات المختلفة لتطعيم العاملين بلقاح كورونا، وأن العمل يجرى على قدم وساق في جميع النقاط بالتسجيل للتطعيم وتلقى الجرعة الأولى أو الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى ولحين الانتهاء من كافة العاملين بتلك الجهات .

وأشار إلى انتظام العمل اليوم وتطعيم العاملين في مقرى مديريتى القوى العاملة والزراعة بالعريش.. مشيرا إلى أهمية تلقى اللقاح وأهمية التسجيل لحجزه من خلال الموقع الإلكترونى: www.egcovac.mohp.gov.eg ونقاط التطعيم المنتشرة على مستوى المديريات والجامعات والمدارس وغيرها .

ومن جانبه.. أشار فتحي عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى أن مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى وباقى الفئات والمواطنين بهدف الوقاية ومنع انتشار العدوى، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا .

ومن جهة أخرى، تكثف فرق التثقيف والاعلام الصحى من ندواتها في مختلف الجهات للتحذير من كورونا والحث على التطعيم وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسى مثل العطس أو السعال، وذلك للوقاية من الإصابة بالعدوى وخاصةً عدوى كورونا.. كما يتم الاعلان عن الارشادات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من كورونا واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة وعدم مخالطة المرضى أو المشتبه في اصابتهم.. مع استمرار غسل الأيدى بالماء والصابون واستخدام المطهر، ومناشدة المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة وتناول الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الخضروات والفاكهة للتعزيز صحة الجسم وتقوية المناعة ضد الأمراض.. إلى جانب التهوية .