سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز

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أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غد الجمعة على ملعب استاد السويس ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

وضمت القائمة كل من:-

في حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد عيد، أحمد رمضان بيكهام، خالد عبدالفتاح، محمد شكرى، أطهر الطاهر

خط الوسط: أحمد حمص، محمد كناريا، عبدالرحمن عامر، محمود حليمو، شريف رضا، داشفا فييرا، مصطفي الخواجة، عمر ميرا، أمير عادل

خط الهجوم: عمار شرف الدين،، اليا سيلا، عبدالكبير الوادي، اولا سيكيرو.