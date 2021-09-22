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استغرب عدد من مرتادي الاستراحات والشاليهات في محافظة «المزاحمية» من ارتفاع أسعارها، التي سجلت ارتفاعا ملحوظا تجاوز 500% خلال المناسبات، ومن بينها مناسبة اليوم الوطني، لاستغلال ملاكها مواسم المناسبات، واصفين هذه الأسعار بأنها «غير منطقية».

ولا تبعد «المزاحمية» عن العاصمة سوى 20 كيلو مترا، بما يعادل 15 دقيقة بالسيارة تقريبا، وتعتبر البوابة الغربية للعاصمة، لذلك تشهد إقبالا ملحوظا من الزوار، سواء من العاصمة أو المناطق الأخرى، خاصة الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى أنها تقع على طريق «مكة المكرمة - الرياض» الذي يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمنطقة الغربية، لذا يفضلون المكوث فيها بعيدا عن الزحام والضوضاء التي تشهدها العاصمة، مما رفع أسعار الاستراحات والشاليهات بشكل ملحوظ.

وتوجد في «المزاحمية» أكثر من 3000 استراحة وشاليه، وتسجل معدلات الإشغال فيها ارتفاعا خلال المناسبات من كل عام، ومن بينها مناسبة اليوم الوطني.

وفي جولة لـ«الوطن»، قال عدد من مرتادي الاستراحات والشاليهات من سكان المحافظة والرياض أن أسعارها مرتفعة جدا ومبالغ فيها، حيث تقدر قيمة إيجارها اليومي بـ3000 ريال، ولا سيما الاستراحات الصغيرة، مشيرين إلى أن أسعارها في الأيام التي لا تصادف مناسبات لا تتجاوز الـ600 ريال.