أخبار عاجلة

الرياض : القبض على 6 مقيمين ارتكبوا 15 جريمة -
وزير التعليم يرعى "منتدى التنمية المستدامة في التربية الخاصة" -
"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
المعهد الملكي للفنون التقليدية.. جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة -
«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه -
السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها -
محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي -
البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة -
إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

المناسبات ترفع استراحات وشاليهات المزاحمية 500%

Print
المناسبات ترفع أسعار استراحات وشاليهات المزاحمية 500% المناسبات ترفع استراحات وشاليهات المزاحمية 500%
استغرب عدد من مرتادي الاستراحات والشاليهات في محافظة «المزاحمية» من ارتفاع أسعارها، التي سجلت ارتفاعا ملحوظا تجاوز 500% خلال المناسبات، ومن بينها مناسبة اليوم الوطني، لاستغلال ملاكها مواسم المناسبات، واصفين هذه الأسعار بأنها «غير منطقية».

ولا تبعد «المزاحمية» عن العاصمة سوى 20 كيلو مترا، بما يعادل 15 دقيقة بالسيارة تقريبا، وتعتبر البوابة الغربية للعاصمة، لذلك تشهد إقبالا ملحوظا من الزوار، سواء من العاصمة أو المناطق الأخرى، خاصة الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى أنها تقع على طريق «مكة المكرمة - الرياض» الذي يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمنطقة الغربية، لذا يفضلون المكوث فيها بعيدا عن الزحام والضوضاء التي تشهدها العاصمة، مما رفع الاستراحات والشاليهات بشكل ملحوظ.

وتوجد في «المزاحمية» أكثر من 3000 استراحة وشاليه، وتسجل معدلات الإشغال فيها ارتفاعا خلال المناسبات من كل عام، ومن بينها مناسبة اليوم الوطني.

وفي جولة لـ«الوطن»، قال عدد من مرتادي الاستراحات والشاليهات من سكان المحافظة والرياض أن أسعارها مرتفعة جدا ومبالغ فيها، حيث تقدر قيمة إيجارها اليومي بـ3000 ريال، ولا سيما الاستراحات الصغيرة، مشيرين إلى أن أسعارها في الأيام التي لا تصادف مناسبات لا تتجاوز الـ600 ريال.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
تلقت دعمًا من السندات .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021

تلقت دعمًا من السندات .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أسعار النفط تتراجع.. "برنت" عند 77.73 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تتراجع.. "برنت" عند 77.73 دولارًا للبرميل

البيت الأبيض يجري حوارا مع أوبك بشأن أسعار النفط

البيت الأبيض يجري حوارا مع أوبك بشأن أسعار النفط

«عمره ما كان مصدر قلق ومحدش استثمر فيه وخسر».. «التموين» تكشف تطورات أسعار الذهب

«عمره ما كان مصدر قلق ومحدش استثمر فيه وخسر».. «التموين» تكشف تطورات أسعار الذهب