جائزة لليوم الوطني بمليون ريال

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تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني أطلق رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الأمين العام للجائزة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري النسخة الثالثة من جائزة الجامعة لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، والتي تبلغ قيمتها مليون ريال، كما دشن موقع الجائزة بحلته الجديدة، تزامنا مع احتفالات الجامعة باليوم الوطني السعودي الـ91 للمملكة.

وتأتي إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة بعد النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، والتي شهدت الكثير من المشاركات من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء ومن مختلف المراحل العمرية على مستوى مناطق المملكة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم أفراد المجتمع الذين أسهموا في فعاليات التعبير عن الفرحة في اليوم الوطني، كما تهدف من خلال معاييرها إلى إثراء هذه المشاركات، وتعزيز آثارها؛ ليكون العام بأكمله يومًا وطنيًّا للبلاد.

وتعد الجائزة انطلاقاً من دور الجامعة لخدمة المجتمع ومشاركة منها في مناسبات الوطن، وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع هو من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته، وتم رصد قيمة الجائزة وقدرها مليون ريال سعودي، موزعة على التالي:

- جائزة أفضل فيلم عن اليوم الوطني (فيلم وثائقي- فيلم قصير)

- جائزة أفضل عمل مجتمعي: وهى جائزة تمنح لأفضل عمل مجتمعي مميز تقوم به مؤسسات المجتمع أو فرد أو مجموعة من الأفراد للاحتفال باليوم الوطني بشكل مميز أو لمساعدة بعض فئات المجتمع خلال الاحتفال باليوم الوطني، مما يترك أثرا واضحا في المجتمع، وذلك على فئتين للأفراد والمؤسسات.

- جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي: وتتكون من ثلاث جوائز لأفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على ثلاث فئات كالتالي: (أفضل تغريده في توتير، أفضل تغطية في سناب شات، أفضل صورة في إنستجرام).

- جائزة أفضل عمل إعلامي: وهي عبارة عن ثلاث جوائز لأفضل عمل إعلامي معبر عن اليوم الوطني ومشاعر الاحتفال به، ويساهم في تعزيز الانتماء للوطن، على أن يكون العمل مبدعا ومؤثرا، وذلك على ثلاث فئات كالتالي: (عمل صحفي، عمل تليفزيوني، عمل إذاعي)

- جائزة أفضل عمل فني: مكونة من أربع جوائز لأفضل أعمال فنية معبرة عن اليوم الوطني موزعة على الفئات التالية: (فن تشكيلي، مجسم، جرافيك، عرض مرئي) - جائزة أفضل عمل أدبي: وهي عبارة عن جائزتين تمنحا لأفضل عملين على النحو التالي: (قصة قصيرة، قصيدة شعرية).

وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا. ودعت أمانة الجائزة الراغبين في المشاركة إلى التقدم بأعمالهم المختلفة ومعرفة كافة الشروط والضوابط عبر موقع الجائزة: (https://award.pmu.edu.sa).

من جهته أكد نائب رئيس الجامعة المشارك للشؤون الإدارية رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة محمد بن عثمان الحزيم أن إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورتان الأولى والثانية منها، وذلك من خلال المشاركات النوعية والمتميزة التي تقدم بها العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الجائزة يأتي من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني.