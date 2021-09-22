خلال 10 أيام.. مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن الموجة الرابعة لكورونا

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة، آخر تطورات توفير اللقاحات في مصر.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء الأربعاء، أن مصر من أكثر الدول توفيرا للقاحات فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل في هذا الصدد وفقا لخطة واضحة المعالم.

وأكمل أنه خلال أسبوعين أو 10 أيام سندخل في ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، لافتا إلى أن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا أمر مطروح.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، :«الحمد الله نسب الوفيات ليست عالية ولكن هناك زيادة في عدد الإصابات وهذا معناه أننا مستمرون في الموجة الرابعة».

وأضاف أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر، متابعا أن هذا الأمر يتطلب منا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بشكل أكثر خلال الفترة الحالية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع 3 موجات سابقة واستطاعت الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية احتواء هذه الموجات الثلاث.