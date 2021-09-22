أخبار عاجلة

الرياض : القبض على 6 مقيمين ارتكبوا 15 جريمة -
وزير التعليم يرعى "منتدى التنمية المستدامة في التربية الخاصة" -
"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
المعهد الملكي للفنون التقليدية.. جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة -
«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه -
السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها -
محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي -
البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة -
إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإفتاء توضح حكم حضور جنازات غير المسلمين

Print
الإفتاء توضح حكم حضور جنازات غير المسلمين الإفتاء توضح حكم حضور جنازات غير المسلمين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بجواز حضور مراسم دفن غير المسلمين.

وردت الإفتاء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» على سؤال «هل يجوز لي أن أحضر مراسم دفن إحدى صديقاتي والتي ستكون في الكنيسة؟».

وجاء الجواب: «لا مانع شرعًا من حضور جنازات غير المسلمين، ولا بأس كذلك في التعزية؛ فإنها من الحسنى المأمور بها في قول الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]، وداخلة في البر والقسط المشار إليهما في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]؛ فالإسلام يأمر المسلمين بالتعايش بما لا يقدح في ثوابت الدين، وما انتشر الإسلام إلا بالمعاملة الحسنة ومشاركة الناس في أفراحهم وأحزانهم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

وزير المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

دعم ثلاثي لبيج رامي قبل مستر أولمبيا 2021

دعم ثلاثي لبيج رامي قبل مستر أولمبيا 2021