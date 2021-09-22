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ضبط 7 بينهم 3 مسجلين خطر لإدارتهم مركزًا لعلاج الإدمان بالجيزة

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ضبط 7 بينهم 3 مسجلين خطر لإدارتهم مركزًا لعلاج الإدمان بالجيزة ضبط 7 بينهم 3 مسجلين خطر لإدارتهم مركزًا لعلاج الإدمان بالجيزة

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال الأحداث، الأربعاء، من ضبط القائمين على إدارة أحد المراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ببولاق الدكرور بالجيزة بإستئجار فيلا كائنة بكرداسة لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 7 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، كما تبين وجود 150 شخص بداخل الفيلا.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم.

كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية و20 عينة تحليل مخدرات وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر و5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء ومبلغ مالى حصيلة المبالغ المالية المحصلة من النزلاء.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وأقوال النزلاء إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل وضرب النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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