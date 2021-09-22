بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) مايوركا .. لحظة بلحظة

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يلعب بعد قليل ريال مدريد ضد مايوركا في إطار مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق المواجهة المنتظرة عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وسيتم نقلها تلفزيونيًا عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريمير بصوت المعلق سوار الذهب.

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأرووبية خدمة متابعة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني مع نقل مستمر لأحداث الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب الـ14 نقطة والذي لعب مباراة أكثر، فيما يتواجد مايوركا عند المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.