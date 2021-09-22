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رئيس جمعية "لأجلهم": جهود كبيرة لتمكين ذوي الإعاقة وتحقيق جودة الحياة لهم

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رئيس جمعية "لأجلهم": جهود كبيرة لتمكين ذوي الإعاقة وتحقيق جودة الحياة لهم رئيس جمعية "لأجلهم": جهود كبيرة لتمكين ذوي الإعاقة وتحقيق جودة الحياة لهم
هنَّأ القيادة ونوَّه بدعمها غير المحدود لاستكمال مسيرة التطور

رئيس جمعية

رفع الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، والشعب السعودي كافة؛ بمناسبة الذكرى الـ91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال الأمير فيصل: "يحل علينا اليوم الوطني الواحد والتسعون للمملكة العربية . وفي هذا اليوم نتذكر جهود المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- ورجاله في تأسيس هذا الكيان العظيم، ومواصلة المسيرة للبناء على يد أبنائه الملوك من بعده حتى هذا العصر الزاهر في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبلادنا في تطور مستمر في البناء والنهضة والنماء في جميع المجالات في ضوء رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠".

وأضاف: "حظي القطاع غير الربحي في الدولة بدعم مستمر من ولاة الأمر، وإتاحة الفرصة له بشكل أكبر للمساهمة مع الجهود الحكومية لخدمة الوطن والمواطن. ومجال الإعاقة تحديدًا حظي بالدعم والتسهيلات التي تهدف لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين لتمكينهم، وتحقيق جودة الحياة لهم".

وتابع: "حفظ الله لنا القيادة الحكيمة والوطن يرفل في الخير والنماء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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