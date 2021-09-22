شاهد.. أكبر لوحة فنية لشعار "هي لنا دار" تزين كورنيش الخبر

★ ★ ★ ★ ★

بمشاركة 500 متطوع من أبناء الشرقية احتفالاً باليوم الوطني 91

تصوير: عمر الغشيري

تزين كورنيش محافظة الخبر يوم السبت الماضي بشعار اليوم الوطني للمملكة ٩١ ، "هي لنا دار "، والتي تم تنفيذها بمشاركة 500 متطوع ومتطوعة من أبناء المنطقة الشرقية .

وتفصيلا، تأتي هذه المشاركة كمبادرة من مكتب العمل بمحافظة الخبر، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث تتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة تشمل 8 أجزاء من مكونات الوطن وأطيافه لتجسيد صور التلاحم الوطني مع القيادة، وتم رفعها عاليًا لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني.