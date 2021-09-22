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شاهد.. أكبر لوحة فنية لشعار "هي لنا دار" تزين كورنيش الخبر

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بمشاركة 500 متطوع من أبناء الشرقية احتفالاً باليوم الوطني 91

شاهد.. أكبر لوحة فنية لشعار

تصوير: عمر الغشيري

تزين كورنيش محافظة الخبر يوم السبت الماضي بشعار اليوم الوطني للمملكة ٩١ ، "هي لنا دار "، والتي تم تنفيذها بمشاركة 500 متطوع ومتطوعة من أبناء المنطقة الشرقية .

وتفصيلا، تأتي هذه المشاركة كمبادرة من مكتب العمل بمحافظة الخبر، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث تتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة تشمل 8 أجزاء من مكونات الوطن وأطيافه لتجسيد صور التلاحم الوطني مع القيادة، وتم رفعها عاليًا لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني.

شاهد.. أكبر لوحة فنية لشعار

شاهد.. أكبر لوحة فنية لشعار

شاهد.. أكبر لوحة فنية لشعار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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