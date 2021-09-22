رئيس جامعة المؤسس يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 91

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ثمّن الدعم اللامحدود للتعليم للارتقاء بجودته

رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه وباسم كافة منسوبي وطلاب الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، منوهاً بجهودهما -أيدهما الله- في توطين المبادئ الراسخة لهذا الدين القويم، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد من خلال تحقيق الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها بلادنا بشكل متسارع ولله الحمد.

وقال "اليوبي": "يوم 23 سبتمبر من كل عام سيظل محفوراً في قلوب وعقول السعوديين، تأكيداً على هوية الدولة وتاريخها والآمال التي أقيمت عليها، ويحق لنا أن نفخر ونفاخر بهذا الوطن، إذ يمثل هذا اليوم روحاً وتآلفاً ولحمة صادقة بين القيادة وأبناء الوطن، الذين يعبرون عن فخرهم بدولتهم، حيث تتجدد صور الولاء والطاعة والانتماء لقادتهم وتطلعاتهم".

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على أن تتبوأ المكانة التي استهدفتها الرؤية فحققت على مستوى الأرقام والتصنيفات صدارة الجامعات عربياً على مدى السنوات الماضية في التصنيفات العالمية المرموقة، وحافظت على مكانتها في صدارة الجامعات العربية وضمن أفضل 150 جامعة عالمياً على مدى الأعوام الماضية، وتتقدم بخطى ثابتة ومتسارعة لتحقيق هدف رؤية المملكة في أن تصبح عدد من الجامعات ومنها جامعة الملك عبدالعزيز ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم بحلول عام 2030، فضلاً عن المضي قدماً في مساعي كليات ومعاهد وقطاعات الجامعة نحو المزيد من الاعتمادات الأكاديمية العالمية التي تسهم في رفعة مكانة الجامعة، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، ما كان له الأثر البالغ في كل تلك الإنجازات والتطلعات المستقبلية.



وسأل رئيس الجامعة، الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والعز والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويعيد هذه الذكرى السنوية ونحن من بناء إلى بناء، ومن حلم إلى إنجاز، وينصر جنودنا ورجال أمننا البواسل الذين يجودون بأرواحهم لحماية الدين والوطن.