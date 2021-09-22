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الغنوشي: لا نوافق على قرارات الرئيس التونسي بإلغاء الدستور

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الغنوشي: لا نوافق على قرارات الرئيس التونسي بإلغاء الدستور الغنوشي: لا نوافق على قرارات الرئيس التونسي بإلغاء الدستور

قال رئيس حزب «النهضة» التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، إنه يرفض بصورة قاطعة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإلغاء الدستور.

وأشار الغنوشي في تصريحات خاصة لوكالة «رويترز»، الأربعاء، إلى أن «الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا بالمرة».

كانت الرئاسة التونسية قد أصدرت إعلانا بأن أنشطة البرلمان ستظل مجمدة، وإن سعيد سيشكل لجنة لإصلاح النظام السياسي وسيفرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية.

يذكر أن حركة النهضة التونسية قد حذرت في بيان سابق من أن «استمرار العمل بتدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة».

وقال المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، في بيان بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، إن إعلان سعيد «عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون»، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.

المصرى اليوم

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