أول تعليق من الجزائر على قرار ماكرون حول الحركيين

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في أول تعليق من الجزائر على طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الصفح من الحركيين، اعتبر وزير المجاهدين الجزائري، العيد ربيقة، أن المسألة شأن داخلي لفرنسا.

وقال ربيقة، في تصريح صحفي أدلى به الأربعاء، إن قرار ماكرون «شأن فرنسي لا يعني الجزائر».

وأضاف ربيقة: «لا أحد يقدم لنا الدروس، والثورة فصلت في من كان حركيا ومن كان مجاهدا ومن استشهد في الثورة التحريرية».

وأضاف ربيقة أنه لا يمكن لبلاده التحدث على «مصالحة على حساب الذاكرة الجزائرية»، مؤكدا أن علاقة الجزائر مع الطرف الآخر تبنى على مبدأ احترام التاريخ والهوية والذاكرة الوطنية ولا يمكن التسامح مع كل المسائل المرتبطة بالثورة التحريرية.

وأبرز أن المهمة الرئيسية للجزائر الآن تتمثل في تحصين الجيل الصاعد من المعلومات التي تنشر هنا وهناك، من خلال كل ما يمجد الثورة التحريرية والمجاهدين.

أعلن الرئيس الفرنسي، الاثنين، عن قرار قد يحسم قضية «الحركيين الجزائريين» الذين انضموا إلى صفوف جيش فرنسا في حرب الجزائر من 1954 إلى 1962، حيث طلب ماكرون خلال مراسم تكريم خاصة «الصفح» منهم باسم فرنسا، وأفاد بإقرار قانون «تعويض» قريبا.