«أم باعت رضيعها مقابل 180 دولارًا».. تفاصيل واقعة هزّت تونس

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في واقعة هزت الأراضي التونسية، كشفت قوات الأمن التونسية عن إلقائها القبض على أم باعت رضيعها.

وحسبما نقلته شبكة «نسمة» التونسية، الأربعاء، ألقت قوات الأمن التونسي القبض على امرأة باعت رضيعها مقابل مبلغ قدره 500 دينارًا تونسيًا (نحو 180 دولارًا) بعدما أنجبته عقب حملها فيه سفاحًا.

وفي التفاصيل، انطلقت التحريات بهذه القضية بعد ورود معلومة إلى الوحدة الأمنية بتواجد امرأة في المستشفى الجهوي بالقصرين كانت قد أنجبت طفلًا حملت فيه سفاحًا، وباعت رضيعها لامرأة بوساطة من موظفة في إحدى الإدارات وفق إذاعة «شمس إف أم».

وتم بالتنسيق مع النيابة العمومية، فتح بحث في الواقعة من أجل الاتجار بالبشر والاحتفاظ بوالدة الرضيع، وإحالة الموظفة في حالة تقديم، فيما تستمر التحريات لسماع بقية الأطراف من قبل الوحدات الأمنية.