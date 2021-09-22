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لتأهيل القيادات.. «السعيد» يشارك في فعاليات «القيادة والتأثير» بجامعة بنها

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لتأهيل القيادات.. «السعيد» يشارك في فعاليات «القيادة والتأثير» بجامعة بنها لتأهيل القيادات.. «السعيد» يشارك في فعاليات «القيادة والتأثير» بجامعة بنها

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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب رئيس جامعة بنها السابق، الأربعاء، على هامش فعاليات اليوم الثانى للدورة الثالثة لبرنامج «القيادة والتأثير»، والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة حتى غد الخميس.

وشارك «السعيد»، خلال فعاليات اليوم الثاني للبرنامج بمحاضرة عن «القيادة والإدارة الطموحات والتحديات».

كما شارك الدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة عن الجوانب القانونية بالجامعات.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحتة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن الدورة التدريبية يشارك فيها 21 متدربا، وتهدف إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.

المصرى اليوم

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