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دقيقة حداد على روح المشير طنطاوي في ختام فعاليات دوري المتعافين من الإدمان

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دقيقة حداد على روح المشير طنطاوي في ختام فعاليات دوري المتعافين من الإدمان دقيقة حداد على روح المشير طنطاوي في ختام فعاليات دوري المتعافين من الإدمان

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بدأت منذ قليل فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذي ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية امس، وذلك تقديرًا لعطاءه في خدمة الوطن.

حضر فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من الادمان السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة الادمان والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، كما حضر كل من الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير.

المصرى اليوم

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