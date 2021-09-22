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"بايدن" و"ماكرون" يتفقان على إطلاق مشاورات معمقة لحل أزمة الغواصات

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"بايدن" و"ماكرون" يتفقان على إطلاق مشاورات معمقة لحل أزمة الغواصات "بايدن" و"ماكرون" يتفقان على إطلاق مشاورات معمقة لحل أزمة الغواصات
عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية، اليوم "الأربعاء"، على إطلاق عملية مشاورات معمقة بشأن أزمة الغواصات.

كما اتفق الرئيسان على أن المشاورات المفتوحة بين الحلفاء حول القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية كان من الممكن تجنب هذه الأزمة.

وقرر رئيسا الدولتين إطلاق عملية مشاورات معمقة تهدف إلى تهيئة الظروف التي تضمن الثقة واقتراح إجراءات ملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة، على أن يجتمعا في أوروبا في نهاية أكتوبر للتوصل إلى نقاط اتفاق والحفاظ على هذه العملية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وتمخضت المحادثات عن موافقة "ماكرون" على عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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