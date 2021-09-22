القضاء العسكري التونسي يوقف رئيس حزب «ائتلاف الكرامة»

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أوقف القضاء العسكري التونسي مجددا، سيف الدين مخلوف، النائب في البرلمان التونسي المعلقة أعماله، والمعروف بانتقاده الشديد للرئيس التونسي قيس سعيد، إثر بطاقة توقيف بتهمة «المس بكرامة الجيش».

سيف مخلوف رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» المحافظ والحليف لحركة النهضة، تم توقيفه ثم إطلاق سراحه الجمعة الماضي عندما كان متجها للمثول أمام قاضي التحقيق.

ورفعت الحصانة النيابية عن مخلوف بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الماضي.

ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.

وقال محاميه أنور اولاد على إن توقيفه «غير مرتبط بحادث المطار بل هو ملف آخر قضائي فتح ضده من قبل القضاء العسكري»، معتبرا أن «الملاحقة العسكرية للمعارضين السياسيين فضيحة وما يحصل لمخلوف تصفية حسابات سياسية».

ويتهم مخلوف بالتطاول على الجيش إثر جدل مع مسؤول عسكري حين كان موجودا في المحكمة العسكرية تضامنا مع نائب آخر من حزبه يلاحق في قضية المطار.