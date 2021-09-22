وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة لا يمكن استمرارها بلا نهاية

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أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

وقال «شكري» في حوار مع «سكاي نيوز عربية»، الأربعاء، إنه «نرفض التدخلات الأجنبية بالشؤون العربية، وخارطة الطريق الليبية هي أساس الحل بدعم من المجتمع الدولي، ونشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها».

وأضاف: «مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر بلا نهاية، وبيان مجلس الأمن أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، والمجتمع الدولي يتفهم مدى أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر والسودان»، مشيرًا إلى أن «الحفاظ على الأمن القومي العربي وإنهاء صراعات المنطقة في مقدمة أولويات سياسة مصر الخارجية».