محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير المحاور والشوارع (صور)

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير المحاور والشوارع غرب محافظة كفر الشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، مشددا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال الرش والتطهير بمدن وقرى المحافظة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق العاصمة، والواصل بين محور سعد زغلول، والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، مشددا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال به قبل بدء العام الدراسي.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع الـ21، وأبدى عدد من الملاحظات موجها بتفاديها في محور سعد زغلول والشوارع الجاري رصفها،واستمع لشكاوى عدد من المواطنين خلال جولته، موجها بحلها، مشددا على اللواء شعبان مبروك، رئيس مجلس المدينة بتقديم تقرير عما تم من أعمال، كما وجه بالتواصل مع المواطنين للتعرف عن مدى حل تلك المشكلات.

يذكر أن غرب العاصمة شهد أعمال تطوير وإنشاء محاور جديدة، بدء من رصف شارع صبري القاضي، وإنشاء الحديقة العامة المجانية المجاورة له، وماتم توفيره من مقاعد والعاب اطفال وبرجولات ومظلات، وإنشاء محور سعد زغلول الجديد للربط بين شرق وغرب المدينة الممتد من امتداد شارع صبري القاضي، حتى مزلقان سعد زغلول«السلخانة سابقا»، لربط غرب بشرق المدينة، بالإضافة لإنارته، كما تم انشاء شارع 21 وتحويله لاتجاهين وإزالة التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة غرب العاصمة.