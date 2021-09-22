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احتفالا بيوم السياحة العالمي.. انطلاق كرنفال الغردقة للفنون بمشاركين من 12 دولة (صور)

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احتفالا بيوم السياحة العالمي.. انطلاق كرنفال الغردقة للفنون بمشاركين من 12 دولة (صور) احتفالا بيوم السياحة العالمي.. انطلاق كرنفال الغردقة للفنون بمشاركين من 12 دولة (صور)

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انطلقت اعمال كرنفال الغردقة للفنون بمشاركة ١١٠ فنانا وفنانة من ١٢ دولة بمدينة الغردقة احتفالا بيوم السياحة العالمى.

واكد الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم الاحتفالية، إن الكرنفال يشكل فيه الفنانون التشكيلون مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم السياحية تشكيليا وفنيا و أبرز المشاركين من مصر ولبنان وروسيا و بيلاروسيا وبلجيكا و أوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعوديه وفلسطين.

وتنقسم فعاليات الكرنفال والذي يشهد هذا الحضور القوي من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة إلى 4 اقسام: التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد و وفرق موسيقية واستعراضية.

ويشارك جميع الفنانين والفنانات فى تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم ليكون معلما حضاريا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم ويضم الكرنفال اسماء لامعة فى الحركة التشكيليه من مصر وخارج مصر يتم تكريم بعضهم فى حفل الختام والمقرر حضور بعض الشخصيات العامة.

المصرى اليوم

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