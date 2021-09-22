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ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في بورسعيد

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ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في بورسعيد ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في بورسعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم إحدى السيارات، بتهمة التنقيب عن الآثار.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم جهاز كشف معادن و62 قطعة يشتبه في أثريتها، وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات حوزتهم أثرية وترجع للعصر الرومانى، وتحصلوا عليها عن طريق جهاز كشف المعادن بحوزتهم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الأثرية بدائرة قسم شرطة الجنوب ثانى ببورسعيد بالإتفاق مع شخصين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بتمكنهما والمتهمين سالفى الذكر من الدخول إلى إحدى المناطق عن طريق المزرعة المجاورة لها والخاصة بأحدهم، وقد تمكنوا من إستخراج كمية من القطع الأثرية، وتم بإرشادهم ضبطها بمسكن أحدهم وهى عدد من العملات الذهبية والمعدنية المختلفة و10 تماثيل مختلفة الأشكال و8 قطع حجرية و2 قطعة أثرية ومجموعة من القطع المعدنية مختلفة الأشكال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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