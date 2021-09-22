أخبار عاجلة

«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه -
السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها -
محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي -
البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة -
إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط -
«المحامين»: النقيب يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ12 فرعية -
مذكرة للبرلمان لزيادة سعر توريد القصب لـ1000 جنيه -
"الزكاة " تضبط أكثر من ألف مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية -
"أمن الطرق" ينبه من رياح وأتربة وأمطار في "الدرب وبيش" -
"الثقافة" تنظم معرض "القط العسيري" في أبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتحاد القدم يحدد السادس من أكتوبر المقبل موعدًا للجمعية العمومية.. في جدة

Print

اتحاد القدم يحدد السادس من أكتوبر المقبل موعدًا للجمعية العمومية.. في جدة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الـ14 التي ستعقد يوم الأربعاء السادس من شهر أكتوبر المقبل في محافظة جدة.

وستناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال المقترح الذي يتضمن ما يلي:

- إعلان أن الجمعية العمومية تم عقدها وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد.

- اعتماد جدول الأعمال.

- خطاب الرئيس.

- تعيين "3" أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع.

- تعيين المراقبين المستقلين.

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية.

- تقرير الرئيس "يشمل الأنشطة التي أقيمت منذ الاجتماع السابق".

- عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها وبيان الربح والخسارة.

- المصادقة على التقرير المالي.

- اعتماد الميزانية.

- قبول العضوية "إن وجدت".

- التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية "إن وجد".

- مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء، ومجلس الإدارة: مقترح مقدم من نادي الكوكب.

- تعيين المحاسب القانوني المستقل بناء على اقتراح مجلس الإدارة "إن وجد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير التعليم يرعى "منتدى التنمية المستدامة في التربية الخاصة"

وزير التعليم يرعى "منتدى التنمية المستدامة في التربية الخاصة"

"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المعهد الملكي للفنون التقليدية.. جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر

المعهد الملكي للفنون التقليدية.. جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة