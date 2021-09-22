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الملك سلمان: تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط

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الملك سلمان: السعودية تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط الملك سلمان: تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط

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قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، إن الرياض تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط.

وأضاف، خلال كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، إن المملكة قدمت مبادرة الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مؤكدا على أهمية تظافر الجهود لمواجهة آثار التغير المناخي.

وأشار إلى أن السعودية قدمت 500 مليون دولار لمواجهة كورونا، كما دعمت المملكة الجهود العالمية لمواجه تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة.

المصرى اليوم

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