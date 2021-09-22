أخبار عاجلة

«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه -
السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها -
محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي -
البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة -
إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط -
«المحامين»: النقيب يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ12 فرعية -
مذكرة للبرلمان لزيادة سعر توريد القصب لـ1000 جنيه -
"الزكاة " تضبط أكثر من ألف مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية -
"أمن الطرق" ينبه من رياح وأتربة وأمطار في "الدرب وبيش" -
"الثقافة" تنظم معرض "القط العسيري" في أبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ملكية ينبع" تحتفل باليوم الوطني 91 وشوارعها تتوشح باللون الأخضر

Print
شملت عرض جداريات وصور فنية بالواجهة البحرية تحكي مسيرة المملكة

توشّحت شوارع وميادين وشواهد مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه، ويأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها إدارات الهيئة الملكية بينبع تعبيرًا عن هذه المناسبة العزيزة على القلوب.

وتضمنت التجهيزات العديد من المظاهر التي تعكس البهجة والسرور وتعبّر عن الفرح بما وصل له وطننا الغالي من إنجاز ومقام بين الدول على جميع الأصعدة؛ إذ تم كل ذلك بفضل من الله ثم بقيادة حكيمة وشعب وفي وطموح.

وشملت التجهيزات عرض جداريات وصور فنية بالواجهة البحرية تحكي مسيرة هذا الوطن، كما تم تزيين الشوارع والميادين والشواهد بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات الإعلانية عبارات متنوعة للتعبير عن المناسبة.

‏يشار إلى أن من ضمن برنامج إعادة التدوير ‎بالهيئة الملكية بينبع، وفي إطار الاستغلال الأمثل للموارد تم عمل لوحة جمالية من المواد القابلة لإعادة الاستخدام لتهنئة زوار وقاطني مدينة ‎ينبع الصناعية بمناسبة اليوم الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

البورصة الأسترالية "NSX" تُوَقع مذكرة لإنشاء بورصة في السعودية

البورصة الأسترالية "NSX" تُوَقع مذكرة لإنشاء بورصة في السعودية