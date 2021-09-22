60 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة "غرفة مكة"

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بينهم سيدتان للدورة 21

تتأهّب الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدخول في مرحلة جديدة من خدمة الاقتصاد والأعمال، عبر انتخابات مجلس إدارة الغرفة الـ21، والتي تأتي متوافقة مع احتفال الغرفة بـ75 عامًا على تأسيسها، وقد أغلقت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة باب تسجيل المرشحين، بعد أن مددت اللجنة فترة الترشح لأسبوع كامل انتهى بنهاية يوم أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

ووصل عدد المترشحين المسجلين لدى لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة "60" مرشحًا، بينهم "6" مرشحين كانوا أعضاء في مجلس إدارة الدورة 21، فضلًا عن سيدتين تدخلان المنافسة.

وينتظر مجتمع الأعمال في مكة المكرمة الإعلان رسميًّا عن الأسماء المجازة بعد خضوعها للتدقيق المبدئي من قبل اللجنة الإشرافية؛ للتنافس على مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة في دورتها الحادية والعشرين، وذلك للانتقال للمرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة قد بدأت في استقبال طلبات المترشحين عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا الصدد على مدار الأسبوع، وأيضًا في مقرها بمبنى الغرفة التجارية بمكة المكرمة على طريق الأمير محمد بن سلمان "جدة- مكة"، بالإضافة للطلبات الإلكترونية التي كانت متاحة حتى في أيام الإجازات الأسبوعية، من يوم 1 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، شاملًا الفترة الرسمية وفترة التمديد.

وقامت اللجنة باستقبال الاستفسارات والرد عليها بشكل تفصيلي فيما يتعلق بشروط الانتخابات وكيفيتها وفقاً للائحة التنفيذية المعتمدة، وتقديم الاستشارات والإرشادات لضمان سير العملية الانتخابية بمرونة وشفافية.