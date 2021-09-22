حفتر يكلف الفريق عبدالرزاق الناظوري بمهام القائد العام للجيش الليبي 3 أشهر

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كلف المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الفريق عبدالرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة، بمهام القائد العام للجيش الليبي لمدة 3 أشهر، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ووصفت وسائل إعلام ليبية القرار بالخطوة التي تمهد لخوض حفتر الانتخابات الرئاسية، وأضافت المعلومات أن تكليف قائد الجيش الليبي الجديد ينتهي في 24 ديسمبر أي يوم الانتخابات المقرر، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وتشير مادة في قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان قبل أكثر من أسبوعين، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر»، أي قبل بعد غد الجمعة 24 سبتمبر، ما يعني بداية أن صالح الذي يقود البرلمان الليبي منذ 7 سنوات، توقف عن ممارسة مهامه قبل 3 أشهر من الانتخابات، بهدف التمكن من الترشح والمنافسة على منصب رئيس ليبيا القادم، وتلاه الآن حفتر.